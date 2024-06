Senua's Saga: Hellblade 2 è stato finito da pochissimi giocatori, stando agli Obiettivi Xbox

Stando ai dati globali degli Obiettivi di Xbox, sono davvero pochi i giocatori console ad aver finito Senua's Saga: Hellblade 2, l'ultima fatica di Ninja Theory. Questo nonostante sia un gioco breve e intenso, che richiede circa sei o sette ore per essere concluso.

Secondo i dati raccolti da TrueAchievements, quasi il 90% dei giocatori Xbox ha abbandonato Senua's Saga: Hellblade 2 prima della fine. Attenzione, perché da qui in poi daremo delle piccole anticipazioni sul gioco. Se non volete averne, non leggete oltre.