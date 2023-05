Senua's Saga: Hellblade 2 incluso in uno spot di Game Pass, insieme ai giochi in uscita nel 2023

Il nuovo spot del servizio Game Pass di Microsoft ha fatto ripartire le speculazioni sulla data d'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, perché il gioco è stato incluso insieme ad altri titoli previsti per il 2023.

Naturalmente il video non annuncia niente in tal senso, ma la sola presenza del gioco di Ninja Theory insieme agli altri, tutti già usciti o in avanzato stato di sviluppo, ha avviato le speculazioni sui social sul potenziale arrivo a breve del gioco.

Come avete potuto vedere, il video in sé è una carrellata di titoli, scelti secondo il criterio dell'imminenza del lancio. Se fosse stato un modo per ricordare tutti i giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios sarebbero stati citati anche i vari Avowed, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, Fable e tutti gli altri di cui già si conosce la lavorazione. Invece appaiono solo titoli già presenti sul servizio, come Hi-Fi Rush e Minecraft Legends, o in arrivo, come Starfield e Redfall.

Quindi esplicitiamo la domanda rimasta appesa finora: che presto venga annunciata la data d'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2? Difficile dirlo, anche se con l'imminenza dello showcase Xbox il momento che tanti stanno aspettando dall'annuncio potrebbe effettivamente essere imminente.