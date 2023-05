Apex Legends Stagione 17 Arsenale: Ballistic è la nuova Leggenda

Apex Legends ha da poco compiuto quattro anni di vita e il battle royale di Respawn Entertainment non accenna a fermarsi, anzi. Martedì 9 maggio inizia ufficialmente la Stagione 17 - Arsenale, carica come sempre di numerose novità. Se con la Stagione 16 - Baraonda gli sviluppatori hanno voluto ridefinire in modo netto alcuni aspetti cruciali del gioco, Arsenale ha il compito di consolidare quanto iniziato con la stagione precedente. "Baraonda è stata una grande lezione su quanto sia importante fermarsi a rielaborare alcuni aspetti fondanti di un gioco. Apex ora ha un aspetto più fresco e piacevole ed è stato accolto molto bene dai nostri giocatori. L'aggiunta del deathmatch e del mixtape è stata grandiosa, introducendo nuovi modi di approcciare Apex e consentendo ai giocatori di affinare le loro abilità di movimento e di tiro in un ambiente nuovo. L'ultima stagione si è rivelata un ottimo terreno anche per i veterani, che sono tornati nelle classificate con uno sguardo nuovo, ma sempre la stessa voglia di competere" dice Evan Nikolich, Game Designer di Apex Legends. Per quanto riguarda i contenuti, questo diciassettesimo capitolo è più in linea con quanto fatto in passato, proponendo una nuova Leggenda, Ballistic, ma anche cambiamenti alle mappe, aggiornamenti e aggiunte varie a diversi elementi di gioco. Il team di Respawn Entertainment le ha illustrate nel dettaglio durante un evento stampa al quale abbiamo partecipato, e vi raccontiamo tutto nella nostra anteprima della Stagione 17 - Arsenale di Apex Legends.

Ballistic, la Leggenda del Thunderdome Ballistic è la nuova Leggenda introdotta dalla Stagione 17 La nuova Leggenda introdotta da Arsenale è August Brinkman, soprannominato Ballistic. Questo nome d'arte è stato assegnato al signor Brinkman svariati anni orsono, quando in gioventù era il miglior tiratore del Thunderdome. Nell'universo espanso di Titanfall nel quale Apex Legends è ambientato, molto tempo prima degli Apex Games esisteva già un'arena dove i migliori combattenti della Frontiera si sfidavano, il Thunderdome appunto. Istituito ancor prima delle Guerre Titan, antefatti alla Guerra di Frontiera, i resti di questo sanguinoso format d'intrattenimento sono rimasti visibili a Canyon del Re fino a che, nella Stagione 5, l'esplosione della struttura sotterranea dei simulacri non ha causato il collasso di buona parte dell'isola. Sebbene Kuben Blisk, ex mercenario e creatore degli Apex Games, sia stato un grande protagonista del Thunderdome, la vera star è sempre stata Ballistic. Giovane, sfrontato e senza nulla da perdere, August conosce nell'arena la fama e l'amore. Lui, la sua compagna e il fratello di lei diventano ben presto il trio più temibile del Thunderdome e nel frattempo August accoglie la nascita del figlio Nathaniel. Le cose precipitano quando, durante un match, Ballistic compie un errore fatale che costa la vita al fratello della sua compagna. Distrutto dal lutto, l'astro di Ballistic tramonta, tanto che l'uomo si allontana da tutti, persino dalla sua famiglia. La pensione però non è una cosa così scontata, nemmeno per chi abita la Frontiera, e August rispolvera il suo arsenale, ormai sessantenne, quando apprende che il figlio vuole unirsi agli Apex Games. Con Silva, amministratore del Sindacato e degli Apex Games, si accorda per barattare sé stesso con il figlio.

Kit Abilità Ballistic è una Leggenda d'assalto aggressiva e pensata per la prima linea Con Ballistic, Respawn ha fatto davvero un ottimo lavoro, creando forse la Leggenda più magnetica del roster. In apparenza, Brinkman è il prototipo del vero gentiluomo inglese: attempato, ma estremamente affascinante e dal portamento elegante, ha persino soprannominato il suo fucile d'assalto C.A.R. "Lady Grey", come il tè. Nell'Arena però Ballistic si trasforma in una macchina da guerra, mettendo mano a tutta l'esperienza maturata nei tempi d'oro del Thunderdome, e questo si riflette con grande impatto nel suo kit abilità. Parliamo di uno stile di gioco fortemente aggressivo, pensato per i giocatori che amano la prima linea ma che non rinuncia ad un po' di supporto per la squadra. "Ballistic ha imparato dai suoi errori e l'esperienza gli ha suggerito, prima di unirsi agli Apex Games, di affinare qualche nuova tecnica per essere di supporto al team" racconta John Ellenton, Senior Legend Designer che ci ha illustrato il kit abilità del personaggio. Nello specifico, queste le abilità della nuova Leggenda d'assalto: Passiva - Sling : Ballistic può portare con sé una terza arma. Questa però non può essere potenziata con calci, stabilizzatori, caricatori e mirini. La terza arma di Ballistic non può essere quindi un'arma già potenziata o contenuta nelle capsule assistenza.

: Ballistic può portare con sé una terza arma. Questa però non può essere potenziata con calci, stabilizzatori, caricatori e mirini. La terza arma di Ballistic non può essere quindi un'arma già potenziata o contenuta nelle capsule assistenza. Tattica - Whistler : Ballistic equipaggia una pistola con proiettili a ricerca. Per fare fuoco bisogna mirare nelle prossimità del bersaglio e premere il tasto dedicato all'abilità Tattica. Una volta colpito il bersaglio, la sua arma si surriscalda producendo un piccolo scoppio. Questo causa a sua volta una piccola quantità di danni e disorienta il nemico.

: Ballistic equipaggia una pistola con proiettili a ricerca. Per fare fuoco bisogna mirare nelle prossimità del bersaglio e premere il tasto dedicato all'abilità Tattica. Una volta colpito il bersaglio, la sua arma si surriscalda producendo un piccolo scoppio. Questo causa a sua volta una piccola quantità di danni e disorienta il nemico. Ultimate - Tempest: lo zaino di Ballistic si attiva creando un impulso che aumenta la velocità di ricarica e di cambio armi oltre a garantire munizioni infinite, sia per sé che i compagni di squadra dentro il raggio d'azione dell'abilità. Per un breve periodo di tempo la terza arma di Ballistic guadagna il grado oro. Come anticipato, questo kit abilità rende Ballistic il perfetto initiator, che nel gergo degli sparatutto è il ruolo di chi mantiene la posizione più esposta sul campo di battaglia e dà inizio ad uno scontro. Era da un po' che non vedevamo una vecchia abilità di Titanfall in Apex Legends e a Ballistic ne è stata assegnata una davvero storica: la pistola a ricerca dell'abilità Tattica è inequivocabilmente la Smart Pistol MK6 in dotazione ai Piloti di Titanfall, e francamente ci siamo chiesti quando avremmo visto questo importante potenziamento fare il suo ritorno. Poter portare una terza arma poi diventa importantissimo ai fini della sopravvivenza, sia del singolo sia della squadra. Certo, tenersi da parte un Havoc e sfoderarlo soltanto quando di grado oro e munito di Turbocompressore, anche se solo per pochi secondi, è già di per sé un bel lusso; poter portare però una terza arma per i compagni di squadra e lasciargliela in caso di necessità è forse ancor più utile. In Apex Legends infatti le battute finali di un match sono spesso imprevedibili e avere un piano B di scorta nello zaino non è affatto una cattiva cosa. Tirare fuori all'occorrenza un'arma molto aggressiva come un fucile a pompa, o un'arma per la lunga distanza per tenere sotto pressione un team in fase di avvicinamento, come un cecchino, è sicuramente utile. Ovviamente bisogna fare gioco di squadra per munizioni e potenziamenti.

Mappe e oggetti Monument è il nuovo fulcro di Confini del Mondo Parlando di mappe, il focus di Arsenale è tutto puntato sulla mappa più amata del gioco, Confini del Mondo. "Questa per noi è una mappa fondamentale" dice Jeff Shaw, Lead Map Designer in Respawn. "L'aggiornamento è incentrato su come l'ambiente e l'atmosfera di Confini del Mondo si stiano risanando: la regione si sta raffreddando, sta diventando un po' instabile e ci sono nuovi sviluppi per gli Apex Games. Questa volta abbiamo cercato di migliorare la salute generale della mappa, come abbiamo fatto in passato con aggiornamenti dedicati a Canyon del Re. I cambiamenti introdotti questa volta però sono decisamente dirompenti". Un aggettivo perfetto visto che i cambiamenti principali sono stati apportati al centro della mappa, e nello specifico al punto d'interesse più iconico. Frammenti è un POI (point of interest) davvero delicato e che calamita la maggior parte degli scontri in Confini del Mondo. In questa zona ora è stato edificato Monument, un museo che custodisce la storia degli Apex Games. Un POI creato non solo per dare una scossa al ritmo generale della mappa, ma anche per celebrare il lavoro fatto dal team di sviluppo in questi quattro anni di vita del battle royale. Dal punto di vista del design, Monument è bunker, perfetto per le squadre che preferiscono insediarsi in un luogo e proteggerlo anziché mantenersi in costante movimento. Il POI offre diversi punti sopraelevati, accessibili rapidamente tramite zip line, per cecchini e tiratori. La struttura è coperta da un soffitto di vetro, che sovrasta l'intero museo. Questo aggiunge una componente molto interessante ai combattimenti, consentendo di vedere il bunker sottostante. Altro cambiamento in Confini del Mondo è visibile a Lava City, ora Stacks Altro grande cambiamento fatto alla zona centrale è il dislocamento del palazzo multipiano al centro della mappa, quello in costruzione, tutto rosso e con le zip line posizionate nei condotti degli ascensori su entrambi i lati. L'eco mostro di Frammenti è stato spostato nel nuovo POI, Stacks, che sostituisce Lava City e si posiziona esattamente tra il Dome e la Big Maud di Rampart. Ad Harvester, il livello della lava si è abbassato, creando un nuovo punto di atterraggio e loot al centro dell'area. Il team ha rivisto poi molti dei percorsi sotterranei della mappa e aumentato il numero delle chiavi vault disponibili; infine la nave Mirage a trois si è insediata a Confini del Mondo. Per rendere le mappe più navigabili in senso generale, gli sviluppatori introdurranno dalla Stagione 17 un nuovo oggetto, che affiancherà al punto di rientro mobile e gli scudi. Si tratta di un pallone aerostatico portatile, un oggetto consumabile che può essere utilizzato per spostare rapidamente la squadra, a patto che la squadra avversaria non lo distrugga. "Ci siamo resi conto che Valkyrie continua ad essere una Leggenda fortissima nel meta di Apex principalmente per la sua Ultimate. Con questo nuovo oggetto volevamo condividere questo potere un po' con tutti gli altri giocatori" ammette Josh Mohan, Lead Game Designer. Detto questo, la Ultimate di Valk rimane la versione più potente di questa abilità: lei sarà sempre in grado di librarsi più in alto e percorre più distanza in volo, seguono le normali zip line e infine quelle portatili.

Ping, arsenale e poligono di tiro La nuova ruota dei ping fornisce molte più info utili in battaglia Uno dei fiori all'occhiello di Apex Legends è da sempre il suo sistema di comunicazione non verbale, caratterizzato da una ruota dei ping perfetta per coordinare la squadra anche in assenza di chat vocale. "Il sistema dei ping è parte del DNA di Apex" afferma sempre Mohan, "ed è diventato un po' lo standard nel genere. Noi però non vogliamo sederci sugli allori e con Arsenale abbiamo apportato qualche sostanziale modifica". Nella vecchia ruota dei ping avevamo, in senso orario, il punto dove spostare la squadra, presenza di nemico, loot, attacco, movimento in solitaria, difesa, controllo e attività nemica. Ora i comandi di squadra sono evitare l'area, audio nemico (ovvero quando sentite un nemico ma non lo vedete), loot, attacco, raggruppamento (per richiamare tutta la squadra in un punto specifico), difesa, controllo e attività nemica. Per capire l'effettiva efficacia di questi cambiamenti bisogna provarli sul campo, sicuramente saranno in molti i giocatori a doversi abituare un po' al cambio. Il sistema di maestria delle armi permetterà di ricevere ricompense inedite Novità assoluta della stagione invece il livello di Maestria delle armi. In realtà non è la prima volta che Respawn propone un sistema di progressione dell'arsenale: i piloti veterani ricorderanno bene che nella modalità multiplayer di Titanfall 2 ogni singola arma poteva essere potenziata man mano che la si usava nelle varie modalità. In Titanfall i livelli di esperienza permettono di sbloccare vantaggi che impattano direttamente sullo stile di gioco, come la possibilità di correre e sparare oppure aumentare la velocità di estrazione dell'arma, oltre alla scelta tra quattro mirini custom. In Apex Legends invece tutte le ricompense sono di tipo cosmetico e non hanno alcun impatto sul gameplay. All'inizio della Stagione 17 tutti i giocatori partiranno con le armi a livello 1 e i progressi maturati non verranno resettati a fine stagione. Uccisioni, KO, colpi alla testa e punti danno sono i parametri che faranno progredire l'esperienza con quella singola arma, maturabile in ogni modalità tra l'allenamento. Ogni venti livelli si sbloccherà una sfida, superandola si accede ai livelli successivi fino ad arrivare al grado massimo. Durante tutto il percorso verranno sbloccate skin, banner e altre opzioni cosmetiche. Ultime ma non meno importanti le modifiche apportate alla modalità allenamento e al suo poligono di tiro. Gli sviluppatori hanno aggiunto una nuova mappa, che aggiunge più varietà ai bersagli preesistenti, inoltre sono state introdotte opzioni di combattimento per i manichini che ora sono in grado di sparare contro il giocatore. Tra i nuovi terreni di gioco ne troviamo uno tutto dedicato ai combattimenti in spazi interni, uno all'esterno fortemente verticale e una fossa pensata per i duelli uno contro uno. Migliorate anche le opzioni per unirsi agli amici nel poligono di tiro, ottime per allenare un duo o un trio.

Con la stagione 16 Baraonda, Respawn Entertainment aveva già dimostrato un grande coraggio, rivoluzionando buona parte delle meccaniche di gioco della modalità battle royale e mostrandosi ricettiva nei confronti del suo pubblico, ripristinando il deathmatch a squadre e inserendo la rotazione mixtape. La Stagione 17 Arsenale consolida quanto fatto, aggiungendo una Leggenda affascinante e perfetta per i giocatori che amano la prima linea. Aver prestato attenzione alla ruota dei ping e al poligono di tiro dimostra l'attenzione dello sviluppatore, che non vuole dare nulla per scontato; scopriremo il 9 maggio se gli stessi risultati saranno raggiunti anche sul fronte mappe. Interessante anche il livello maestria arma, idea non così nuova per chi segue i titoli di Respawn da tempo ma che di certo aggiunge un po' di stratificazione extra sul sistema ricompense.