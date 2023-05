Apple Reality Pro: tutto quello che sappiamo sul visore per la realtà virtuale e aumentata

L'interesse di Apple per la realtà aumentata non è certo una novità. Tim Cook, CEO della compagnia, ha più volte decantato le lodi di una tecnologia che fa parte già da tempo del corredo di tablet e smartphone in grado di sovrapporre elementi digitali a immagine riprese in tempo reale dalle telecamere di relativi dispositivi. Ma nel farlo ha spesso menzionato anche la realtà virtuale, cosa che molti hanno considerato come una tacita conferma dell'esistenza di un visore Apple per la realtà aumentata . Un qualcosa che è divenuto sempre più concreto con l'arrivo di indiscrezioni via via più insistenti e dettagliate da parte di fonti decisamente autorevoli. Ed è da queste indiscrezioni, in questi mesi arricchite da dettagli tecnici interessanti, che nasce il nostro approfondimento dedicato al visore in realtà mista Apple .

A chi si rivolge il visore AR/VR di Apple?

Un render del presunto visore AR/VR Apple Reality Pro

Parte del lavoro di Apple nel campo della realtà aumentata riguarda inevitabilmente smartphone e tablet, ma l'interesse della compagnia per i visori risale a parecchi anni fa. I primi esperimenti sui cosiddetti head-mounted display risalgono infatti al 2006 e sono presumibilmente andati avanti fino a quando sono iniziate, nel 2014, le assunzioni di specialisti della realtà virtuale. Poi nel 2018 la società ha acquisito il costruttore di lenti per la realtà virtuale Akonia Holographics ed è probabilmente questo l'anno in cui sono iniziati i lavori veri e propri sul visore Apple per la realtà mista, capace quindi di riprodurre ed eventualmente combinare tra loro realtà aumenta e realtà virtuale. Ed è esattamente questo il dispositivo che tutti si aspettano di vedere alla WWDC 2023 del 5 e 6 giugno con il nome Reality Pro, registrato dalla stessa Apple assieme ai nomi Reality One e Reality Processor che sono coerenti con la terminologia adottata dal framework Apple per la realtà aumentata: il RealityKit.

Da tempo Apple sta costruendo il suo ecosistema dedicato alla realtà mista. Si parla quindi anche di realtà virtuale, cosa diventata palese nel 2020 con l'acquisto da parte della compagnia di NextVR. Ma l'obiettivo principale sembra essere la realtà aumentata, anche in vista di dispositivi pensati per un pubblico più ampio come gli Apple Glass, tanto che i piani sarebbero quelli di rimpiazzare l'iPhone con dispositivi di questo tipo entro 10 anni. Ed è probabile che buona parte di questi piani abbiano acquisito concretezza nel 2016.

D'altronde in quell'anno è arrivato Pokèmon GO, un titolo che ha fatto uscire allo scoperto un pubblico enorme e che non a caso è stato al centro di un endorsement esplicito di Cook per questo tipo di esperienze, a detta del dirigente in grado di connettere tra loro le persone. Nel merito di Pokémon GO parliamo, però, di un'applicazione fruibile anche con smartphone a basso prezzo. In questo caso si tratta invece di un visore e quindi di un dispositivo più complesso da gestire per quanto riguarda autonomia e fruibilità. Non per nulla sembra che sia stato rinviato più volte e che i tentativi di ridurne le dimensioni abbiano creato più di qualche problema di temperatura. Inoltre i rumor parlano da tempo di 3000$ di prezzo consigliato, senza dubbio eccessivo per il budget del grande pubblico, e ci fanno pensare a un altro dispositivo in stile Microsoft Hololens pensato principalmente per early adopter interessati a brevi esperienze in realtà mista oltre che ad aziende di ogni genere, studi di architettura e via dicendo.

Hololens ha già mostrato vantaggi e svantaggi dei visori in realtà mista, ma i prezzi proibitivi lo rendono un oggetto adatto solo a enthusiast e professionisti

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, va detto, il prezzo potrebbe essere inferiore, ma si parla comunque di cifre fuori dal budget di persone comuni, non sotto i 2000$, per la prima versione di un dispositivo destinato probabilmente a diventare qualcos'altro prima di poter guardare al grande pubblico. L'obiettivo ultimo dell'operazione, infatti, sarebbe quello di ridurre tutto a un paio di occhiali, i famosi Apple Glass, ma potrebbe volerci parecchio tempo. Nel frattempo, in sostanza, il visore Reality Pro potrebbe diventare più abbordabile di release in release e quindi appetibile per un pubblico più ampio. Questo a patto che venga accolto positivamente vista la formula tutt'altro che nuova. Ma il gran numero di sensori e relative fotocamere, se confermato, potrebbero trasformare l'esperienza AR/VR che conosciamo in qualcosa di ben più piacevole, comodo e intuitivo. Potremmo quindi essere di fronte a una svolta nel pieno stile della Apple che più ci piace.