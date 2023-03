Apple: il visore VR/AR preoccupa i dipendenti, temono possa essere un flop, secondo NYT

Un approfondimento del New York Times fa luce su alcuni aspetti del vociferato visore misto VR/AR che pare debba essere annunciato a breve da Apple, riferendo che anche alcuni dipendenti sarebbero preoccupati per il destino del dispositivo, temendo possa essere un flop.

Dopo un certo entusiasmo iniziale, il progetto ha incontrato diversi ostacoli e ha fatto aumentare sempre più i dubbi anche all'interno della stessa Apple, cosa confermata da 8 persone interne alla compagnia e intervistate dalla testata americana, rimaste anonime.

I sospetti si addensano soprattutto sul prezzo molto alto a cui verrebbe lanciato il prodotto - con voci che parlano di 3000 dollari - e sul fatto che si tratti di un dispositivo di nicchia, il cui successo sul pubblico è ancora tutto da valutare. Quest'ultimo aspetto è particolarmente temuto, considerando che Apple, nonostante abbia introdotto diverse innovazione, si è solitamente mantenuta su ambiti di comprovato interesse da parte di fette di pubblico di un certo livello.

L'utilizzo principale del visore AR/VR di Apple sarebbe la comunicazione e la condivisione social, in sostanza incrementando le potenzialità dei normali scambi digitali con un'immersione inedita, attraverso la possibilità di condividere video e immagini in un ambiente virtuale. Il tutto andrebbe verso il concetto di metaverso, anche in questo caso, con un'idea piuttosto vicina a quella coltivata anche da Meta per i suoi visori.

Secondo alcune voci di corridoio, la presentazione ufficiale del visore potrebbe avvenire durante la WWDC 2023 la cui data, secondo alcuni, sarebbe fissata per il 5 giugno 2023.