Apple: il presunto visore VR costa 3000 dollari ed è previsto per il 2022

Il presunto visore VR di Apple sembra essere qualcosa di veramente molto esclusivo, almeno a giudicare dalle voci che si susseguono sul prezzo del dispositivo, ovviamente tutte da confermare: si parla di ben 3000 dollari, con l'uscita prevista per il 2022.

Le informazioni non sono assolutamente ufficiali e al momento sono solo voci, ma secondo quanto riportato da The Information arriverebbero da una fonte interna ad Apple, un dipendente della compagnia coinvolto nel progetto. Questi ha riferito che il visore VR di Apple è ormai nelle fasi finali dello sviluppo e la sua uscita dovrebbe avvenire nel 2022.

L'headset a realtà virtuale di Apple sarebbe dotato di 12 fotocamere per il tracking e la cattura video da fuori il visore, cosa che dovrebbe anche consentire applicazioni AR piuttosto avanzate. All'interno dovrebbe trovarsi anche un sistema di tracciamento degli occhi che può aiutare a ridurre il carico di rendering in zone degli schermi che non vengono messe a fuoco, oltre a sensori LiDAR in grado di misurare precisamente le distanze di oggetti visualizzati in AR.

Il design esterno dovrebbe essere simile a quello dei visori VR attuali, anche come ergonomia generale, ma all'interno si troverebbero due display 8K (8K per ogni occhio) e audio spaziale tipo quello presente negli AirPods Max.

Alla luce di tutte queste caratteristiche si capisce anche come mai il dispositivo costi 3000 dollari, resta però il dubbio sul fatto che Apple voglia veramente lanciarsi su un prodotto che appare così tanto esclusivo, sebbene questo sia un po' il suo marchio di fabbrica.

D'altra parte, potrebbe non essere un prodotto destinato al mercato standard, puntando invece magari a un pubblico più specializzato come fatto da Microsoft con il suo HoloLens 2, che in effetti ha un prezzo di 3.500 dollari.

È da un bel po' di tempo che si parla di visori VR e AR da parte di Apple, ma solo di recente è emersa la possibilità che il dispositivo possa essere costoso e alquanto esclusivo.