Cyberpunk 2077: numero di copie risarcite da CD Projekt calcolato da un sondaggio

È passato ormai più di un mese dall'uscita di Cyberpunk 2077. Secondo i dati più recenti, sono state vendute più di 13 milioni di copie, pur essendo il gioco in una condizione tutt'altro che ottimale (per usare un eufemismo), soprattutto in formato console old gen (PS4 e Xbox One). Per darvi un punto di paragone, le vendite totali di The Witcher 3 sono 28 milioni in sei anni. Il successo di Cyberpunk 2077, però, è minato dal numero di copie risarcite: quante sono?

Non essendo in possesso di un dato ufficiale (e di certo CD Projekt non lo svelerà di propria iniziativa), Upper Echelon Gamers ha aperto un sondaggio nella propria community. Come potete vedere nel video in testa alla notizia, ha definito una percentuale approssimativa dei giocatori che non hanno richiesto il rimborso. A partire dal numero di copie vendute (valore ufficiale già sottratto dal numero di risarcimenti) ha quindi calcolato che le copie risarcite sono circa 2 milioni, una cifra non dà poco, ma al tempo stesso non enorme.

Ovviamente, si tratta di valori da prendere con cautela: non possiamo fidarci di quanto calcolato da Upper Echelon Gamers visto che i valori di partenza sono basati su un semplice sondaggio anonimo, ma possiamo sfruttarlo per avere un'idea generica di quelli che potrebbero essere i numeri. Ad esempio, con questi numeri alla mano possiamo affermare che non si tratta di poche centinaia di migliaia e nemmeno del 50% del totale.

Non è molto sul quale basarsi, ma per il momento è il meglio che possiamo avere. In attesa di dati più precisi, vi segnaliamo che installare mod crea una falla di sicurezza davvero pericolosa.