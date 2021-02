Cyberpunk 2077: installare mod crea una falla di sicurezza davvero pericolosa

CD Projekt Red ha avvertito che installare mod sulla versione PC di Cyberpunk 2077, o utilizzare dei salvataggi modificati, crea una grossa falla di sicurezza. Quindi è meglio evitare di farlo, almeno fino al rilascio di una patch che risolva il problema.

Stando al messaggio dello sviluppatore, il problema risiederebbe in una DLL esterna, che può essere sfruttata per lanciare codice sul PC. Di fatto i giocatori di Cyberpunk 2077 che modificano il gioco rischiano di essere hackerati a loro volta. Suona così bene che sembra quasi parte della mitologia del gioco...

Naturalmente le mod provenienti da fonti attendibili non dovrebbero causare alcun problema, mentre quelle provenienti da fonti dubbie andrebbero scartate a priori... che se vogliamo è un consiglio valido per tutti i giochi moddabili da quando esiste il concetto di mod, ma in questo caso vale la pena di prestare particolare attenzione.

Le mod stanno creando più di qualche grattacapo agli sviluppatori di Cyberpunk 2077 (come se non ne avessero già abbastanza), che ad esempio hanno dovuto impedire che i giocatori riempissero la rete di scene di sesso con Keanu Reeves. Di patch in patch sistemeranno anche questo problema, garantito.