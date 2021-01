Cyberpunk 2077: CD Projekt Red banna la mod per fare sesso con Keanu Reeves

CD Projekt Red ha bannato la mod che consentiva di fare sesso con Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Sviluppata da Catmino, la mod funzionava in modo molto semplice: permetteva lo scambio di texture tra i personaggi del gioco. Per potersi accoppiare con il noto attore quindi, bastava scambiare le sue texture con quelle di una delle prostitute robot di Night City.

La mod in realtà non funzionava nemmeno granché bene, perché texture a parte, i personaggi mantenevano la loro voce e il robot Silverhand non si spogliava nemmeno, ma solo l'idea di poter attuare una simile forzatura l'aveva fatta balzare all'onore delle cronache, rendendola scaricatissima dai giocatori. Attualmente la mod è stata rimossa da NexusMods, il sito che la ospitava, ma immaginiamo che sia reperibile per vie traverse.

CD Projekt Red ha giustificato il bando della mod di Catmino parlando di pericolo di danni verso terzi. Probabilmente non vogliono avere problemi legali con l'attore, che non gradirebbe vedere le sue fattezze utilizzate in modi poco ortodossi, per cui oltretutto non è stato pagato.

Del resto, come spiegato dallo studio polacco, in casi del genere anche i modder devono assicurarsi di avere l'autorizzazione di tutte le parti in causa. Insomma, modificare il gioco va bene, ma non è possibile utilizzare i modelli 3D ricavati da attori veri per fare ciò che si vuole, perché in gioco c'è la loro immagine.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Stadia. Recentemente è stata rilasciata una grossa patch, la 1.1, che risolve molti dei problemi di lancio. A febbraio ne è attesa una seconda altrettanto grande.