Cyberpunk 2077, patch 1.1 disponibile su PC, PS4 e Xbox: è l'atteso update di gennaio

La patch 1.1 di Cyberpunk 2077 è disponibile da ora su PC, PS4 e Xbox One: si tratta del tanto atteso update di gennaio, a cui farà seguito un altro importante aggiornamento a febbraio.

Le due patch sono state annunciate da CD Projekt RED quando lo studio polacco ha ammesso che Cyberpunk 2077 gira male su PS4 e Xbox One, scusandosi e promettendo appunto che avrebbe risolto il grosso dei problemi fra gennaio e febbraio.

Come si legge nel changelog, l'aggiornamento agisce sulla stabilità del software, risolve tutta una serie di problemi legati alle quest e all'interfaccia, elimina un certo numero di glitch e migliora le performance su PS4 e Xbox One.

Come già detto, il prossimo grande update arriverà entro febbraio e per allora, si spera, Cyberpunk 2077 girerà sulle console di precedente generazione in maniera sostanzialmente migliore rispetto al lancio.

Nel frattempo è arrivata la notizia che il gioco è stato protagonista del lancio digitale più grande di sempre, nonostante i tanti problemi e i rimborsi effettuati.