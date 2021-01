Cyberpunk 2077 è stato il lancio digitale più grande di sempre, rivela SuperData

Cyberpunk 2077 è stato il lancio digitale più grande di sempre: stando alle rilevazioni effettuate da SuperData, il gioco ha totalizzato vendite per 10,2 milioni di copie in formato digitale, appunto.

Sembra dunque che i rimborsi garantiti da CD Projekt RED non abbiano intaccato le performance del titolo, sebbene non siano stati considerati nel numero riportato in apertura.

"Cyberpunk 2077 ha avuto il più grande lancio di sempre, considerando gli incassi e le unità vendute in formato digitale (10,2 milioni)", si legge nel report di SuperData.

"Una campagna marketing di successo e la reputazione di The Witcher 3: Wild Hunt hanno generato l'hype necessaria perché il gioco di CD Projekt RED potesse infrangere i record nonostante i problemi tecnici su console, i tanti glitch e la rimozione a tempo indefinito dal PlayStation Store."

"La stragrande maggioranza delle vendite digitali (80%) è avvenuta su PC, probabilmente per via della già citata rimozione del titolo dal PlayStation Store e, in generale, per le condizioni delle versioni console."