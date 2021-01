Scott Pilgrim Vs. The World, la colonna sonora suonata da Anamanaguchi in video

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game vanta una strepitosa colonna sonora in stile chiptune realizzata dalla band americana Anamanaguchi, che ha deciso di eseguirla per intero in video per celebrare il lancio della Complete Edition.

Come scritto nella nostra recensione di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, la remaster chiesta a gran voce dai tantissimi fan dell'originale per PS3 e Xbox 360 ci consegna l'esperienza nella sua completezza, con tutti i DLC e il multiplayer cooperativo già inclusi.

Realizzato originariamente in concomitanza con il film Scott Pilgrim Vs. The World, a sua volta basato sui fumetti di Bryan Lee O'Malley, il gioco si presenta come un picchiaduro a scorrimento con grafica in pixel art, che rende omaggio ai grandi classici dei primi anni '90.

Ebbene, gli Anamanaguchi hanno eseguito tutti i brani della soundtrack con una precisione spaventosa, tanto che è difficilissimo distinguere la loro performance dall'audio registrato.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.