Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, la recensione

Ubisoft non si dunque è tirata indietro e ha risposto alla chiamata, rimasterizzando il peculiare picchiaduro a scorrimento e collocandolo all'interno di un'edizione completa di tutti i DLC con i personaggi extra e del multiplayer cooperativo online. Nei panni del coraggioso Scott Pilgrim, vi sentite pronti ad affrontare nuovamente i sette malvagi ex fidanzati di Ramona Flowers?

La recensione di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Ediition arriva a oltre dieci anni dall'uscita della versione originale del gioco, pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Si tratta in effetti di una remaster fortemente voluta dai fan vecchi e nuovi del fumetto creato da Bryan Lee O'Malley e del divertente film da esso tratto, e che erano da tempo in attesa di un annuncio del genere.

Grafica e musiche: stile da vendere

La prima cosa che colpisce di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition è senza dubbio la grafica in pixel art, che proprio per via della sua fattura artigianale è invecchiata piuttosto bene. I pixel a vista sono ovviamente voluti, è tutto un grande omaggio ai classici da sala giochi dei primi anni '90 ma anche all'estetica degli anni '80: un mix coloratissimo e strepitoso, che viene impreziosito fra uno stage e l'altro dai disegni dello stesso O'Malley.

Sorprende la grande abbondanza di personaggi, e non ci riferiamo unicamente a quelli giocabili. Ci sono Scott Pilgrim e la sua ragazza Ramona Flowers, ma anche i membri della band Stephen Stills e Kim Pine, nonché un paio di gradevoli aggiunte da sbloccare (nel caso di Knives basta collegarsi all'account Ubisoft Connect per ottenerla). Il riferimento è però all'abbondanza di nemici, suddivisi in svariate tipologie, ognuna dotata di pattern d'attacco differenti; per non parlare ovviamente dei boss, che vengono introdotti in maniera man mano più spettacolare e sfaccettata.

Dopodiché ci sono gli scenari, anch'essi piuttosto numerosi, sparsi all'interno di sette mondi che potremo navigare tramite una world map in stile Super Mario Land e che si dividono ognuno in due zone, liberamente accessibili dopo averle raggiunte una prima volta con uno specifico personaggio. Si va dalle strade innevate di Toronto ai set cinematografici di Lucas Lee, dal palazzetto che ospita il concerto dei Clash at Demonhead al treno su cui ci troveremo a inseguire una misteriosa ninja, dalle feste in maschera ai parchi.

Il nostro girovagare all'interno di queste location viene accompagnato da un set di musiche strepitose in stile chiptune, che entrano subito in testa e non se ne vanno più. Certo, una maggiore varietà dei motivetti avrebbe aiutato visto che a un certo punto i temi composti dagli Anamanaguchi diventano inevitabilmente ripetitivi, ma nonostante ciò ci sono dei giri che abbiamo trovato esaltanti esattamente come dieci anni fa.