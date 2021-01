Elite Dangerous Odyssey: data di uscita e alpha rimandate dagli sviluppatori

Frontier ha annunciato di dover rimandare la data di uscita e l'alpha di Elite Dangerous Odyssey, a causa dell'impatto che il COVID-19 ha avuto sullo sviluppo. Secondo quanto dichiarato, l'obbiettivo è di rilasciare la modalità alpha del gioco, su PC, all'inizio della primavera 2021, con un lancio del gioco completo verso la fine della primavera e l'inizio dell'estate.

Ecco la dichiarazione di Frontier: "L'attuale pandemia e i nuovi lockdown del 2021 continuano a mettere pressione sui nostri team e hanno effetto sulle nostre scadenze. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di cambiare leggermente la nostra pianificazione di sviluppo. I nostri piani per la versione PC di Elite Dangerous Odyssey sono stati influenzati in modo minimo, comunque, mentre i nostri piani per la versione console hanno subito un grande spostamento."

Hanno poi continuato affermando: "Per favore, comprendete che queste difficili decisioni sono state prese con lo scopo di rendere Elite Dangerous Odyssey un gioco incredibile per tutti i nostri fan indipendentemente dalla scelta della piattaforma, ponendoci al tempo stesso delle scadenze realistiche per il nostro team durante la complessa situazione mondiale."

Frontier afferma inoltre che chi ha acquistato Elite Dangerous Odyssey Deluxe Alpha e il Lifetime Expansion Pass avranno accesso all'alpha: più dettagli a riguardo saranno condivisi poco prima dell'uscita della modalità di test.

L'uscita della versione console di Elite Dangerous Odyssey è invece fissata per l'autunno 2021. Vi ricordiamo infine che potete vedere un video gameplay sui combattimenti in prima persona di Elite Dangerous Odyssey nella nostra notizia dedicata.