Elite Dangerous: Odyssey, video gameplay sui combattimenti in prima persona

Frontier Developments ha recentemente pubblicato un nuovo video diario dedicato a Elite Dangerous: Odyssey. Dopo aver presentato i pianeti del gioco, questo nuovo filmato si incentra sui combattimenti in prima persona che saranno all'ordine del giorno di questa enorme e attesa espansione del simulatore di volo spaziale per PC, PS4 e Xbox One.

L'espansione di Elite Dangerous: Odyssey è stata mostrata per la prima volta durante i Game Awards 2020 con il primo trailer del gameplay. Si tratta di un'enorme espansione che andrà ad ampliare l'altrettanto ricco Elite Dangerous. Odyssey consentirà di scendere dalla propria nave per poter esplorare i vari pianeti con atmosfera che incontreremo nei nostri viaggi. Pianeti che talvolta saranno abitati da creature pericolose, che andranno affrontate in prima persona prima di essere sopraffatti.

In queste video-diario gli sviluppatori parlano di come il team inglese abbia lavorato per rendere divertenti e per integrare i combattimenti all'interno di questo simulatore spaziale. In Elite Dangerous: Odyssey non ci saranno esseri ostili, ma anche personaggi secondari che daranno modo di ottenere missioni secondarie da portare a termine per ricevere denaro o altri vantaggi. Si tratterà di incarichi di ricerca, attività di laboratorio e molto altro. Starà poi al giocatore scegliere se avere un atteggiamento pacifico e portare a termini questi compiti senza battere ciglio o usare le armi e saccheggiare tutto il possibile.

Elite Dangerous Odyssey è previsto nei primi mesi del 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.