FIFA 21 è il gioco più venduto a Natale in Italia, come sempre

La serie di EA Sports FIFA è un po' come Silvio Berlusconi ai tempi d'oro: tutti ne parlano male, ma poi nel segreto delle urne tutti lo votano. Questo (azzardato) paragone ci viene in mente ogni volta che leggiamo qualche cosa su FIFA 21: si tratta quasi sempre o di polemiche legate ai bug e le microtransazioni o notizie di record di vendita infranti dal gioco. Anche questo Natale, infatti, FIFA 21 è stato il gioco più venduto in Italia oltre che nel resto d'Europa, battendo i tanto chiacchierati Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e Call of Duty.

A rivelarlo è Christopher Dring, il capo di GamesIndustry.biz, che ha già tra le mani i dati di GSD. Pur non dicendo quante copie abbia venduto il calcistico di EA Sports o quali titoli abbia battuto, Dring ha detto che FIFA 21 è stato il gioco più venduto di Natale in Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Belgio, Austria, Olanda e Svizzera. Praticamente tutta l'Europa a parte la Germania, paese nel quale Mario Kart 8 Deluxe è ancora in testa alle classifiche. In Australia e Nuova Zelanda, altri due mercati "PAL", i giochi più venduti sono stati rispettivamente Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla, mentre in Finlandia è un altro sportivo ad essere il gioco più venduto: NHL 21.

Non stupisce, quindi, che FIFA 21, assieme a CoD: Black Ops Cold War e Animal Crossing, sia tra i giochi più venduti del 2020 nel mondo.

Voi lo avete comprato?