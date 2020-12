FIFA 21, CoD: Black Ops Cold War e Animal Crossing i giochi più venduti del 2020 nel mondo

FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War e Animal Crossing: New Horizons risultano essere, senza troppa sorpresa, i giochi più venduti nel mondo durante il 2020, o almeno all'interno dei tre mercati presi in considerazione dall'analisi effettuata da GamesIndustry.biz.

Basandosi sui dati GfK e NPD, il sito ha effettuato un riepilogo complessivo dell'andamento del mercato nel 2020, rilevando peraltro che il digitale schiaccia il fisico e gli smartphone dominano il mercato, in base a quanto riportato in precedenza dal medesimo approfondimento.

Per quanto riguarda le vendite di videogiochi relative ai mercati console e PC, i nomi che risaltano sono quelli soliti, per chi ha seguito un minimo i dati di vendita nel corso dell'anno: FIFA 21 è il più venduto nel Regno Unito, Call of Duty: Black Ops il più venduto in USA (fino al 30 novembre e in base agli introiti in dollari, secondo NPD Group), mentre Animal Crossing: New Horizons è il più venduto in Giappone.

Vediamo dunque le classifiche per ognuno dei tre mercati presi in considerazione nel riepilogo del 2020, contando che i dati sono aggiornati nella maggior parte dei casi alla fine di novembre o inizio di dicembre, dunque non considerano i giochi usciti in seguito, come Cyberpunk 2077.

Giochi più venduti nel Regno Unito nel 2020