Cyberpunk 2077 ha una modalità Cinematic RTX nascosta, ecco come sbloccarla

La versione PC di Cyberpunk 2077 ha una speciale modalità Cinematic RTX nascosta che consente, a tutti coloro che hanno sufficiente potenza di calcolo non ancora utilizzata da sfruttare, di migliorare ulteriormente il livello di dettaglio dell'illuminazione del gioco. Il costo? 2 "miseri" GB di memoria vRAM aggiuntiva. Per sbloccare la modalità Cinematic RTX, oltretutto, non è nemmeno necessario andare a modificare complessi file di impostazione del gioco.

Non aspettatevi miracoli e non credete di sistemare in questo modo i tanti bug e glitch che infestano l'esperienza, ma questa modalità Cinematic RTX è in grado di risaltare ulteriormente il comparto tecnico di Cyberpunk 2077. Un gioco, come diciamo nella recensione di Cyberpunk 2077, mastodontico, che sarà in grado di entusiasmare tutti. Una volta che CD Projekt RED sarà in grado di sistemare i problemi tecnici, ovviamente.

Nel caso in cui abbiate una GPU in grado di poter attivare il ray tracing, oltretutto, potrete migliorare ulteriormente la resa grafica attivando questa modalità Cinematic RTX. Per farlo dovrete avere 2GB di vRAM disponibili e dovrete aggiungere la stringa di comando " -qualityLevel = Cinematic_RTX " nella finestra delle impostazioni del file di avvio del gioco.

Più complesso a descriverlo che a farlo. In altre parole dovrete andare nella directory del gioco (su GOG solitamente è C:\Programmi (x86)\Cyberpunk2077\bin\ x64\) e cliccare col tasto desto del mouse sul file Cyberpunk2077.exe. Una volta comparsa la finestra, selezionare la seconda Tab "scorciatoie" e inserire il comando "-qualityLevel = Cinematic_RTX" all'interno della finestra "target". Esattamente come è mostrato nell'immagine qui sotto.

Su Steam ed Epic Games Store basterà cercare il file Cyberpunk2077.exe all'interno del percorso creato da questi due negozi e seguire le stesse operazioni. Di seguito, invece, è come migliora il gioco con la modalità Cinematic RTX attivata.

Cosa ve ne pare?