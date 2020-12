USA: ruba soldi per comprare giochi su Steam, Trump lo grazia

Il membro del congresso degli Stati Uniti d'America Duncan Hunter, lo scorso anno, è stato ritenuto colpevole per aver rubato 150.000 dollari dal fondo della propria campagna. A marzo, la corte lo ha condannato a 11 mesi in una prigione federale. L'uomo ha usato i soldi, tra le varie, anche per acquistare giochi su Steam. Ora, però, Trump lo ha graziato con il perdono presidenziale.

La situazione viaggia tra il paradossale e il comico. Hunter aveva infatti speso 1.302 dollari in giochi, ma anche in vacanze in Europa, hotel di lusso e, sulla base delle informazioni riportate, biglietti aerei per i suoi conigli. La frode del membro del congresso è ovviamente molto grave, ma a quanto pare, negli ultimi giorni della propria presidenza, Trump ha deciso di graziarlo.

Ricordiamo infatti che il perdono presidenziale può annullare una sentenza e la persona graziata non può più essere processata per lo stesso crimine. Trump ha perdonato varie persone, tra le quali figurano quattro mercenari dell'organizzazione Blackwater la quale ha collaborato con 505 Games, in passato, per la realizzazione di un gioco per Xbox 360.

Blackwater, "curiosamente", è stata fondata da Erik Prince, fratello di Betsy DeVos, Segretaria all'Educazione di Trump. DeVos ha speso buona parte del 2018 cercando di trovare un collegamento tra videogiochi, industria dell'intrattenimento, social media e le sparatorie nelle scuole. Gli esperti le hanno però suggerito di cercare un collegamento tra sparatorie e armi da fuoco.

Con 1.300 dollari, in ogni caso, probabilmente sarebbe possibile fare grandi acquisti durante i saldi Steam invernali.