Steam: Saldi Invernali iniziati, comprendono le votazioni per i giochi dell'anno

Steam ha avviato i suoi Saldi Invernali, che saranno attivi da oggi 22 dicembre 2020, fino al 5 gennaio 2021. Oltre ai giochi in offerta, i saldi comprendono la votazione per i giochi dell'anno 2020, decisi direttamente dagli utenti durante i Saldi Autunnali.

Ad esempio i candidati a Gioco dell'Anno 2020 sono Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys e Death Stranding.

Naturalmente la parte più rilevante dell'evento sono le offerte, con migliaia di giochi venduti con forti sconti. Attualmente le offerte di copertina sono Control: Ultimate Edition a 19,99€; Fall Guys: Ultimate Knockout a 15,99€ e Mafia Definitive Edition a 29,99€, ma c'è molto altro da scoprire, come Sekiro: Shadows Die Twice a 38,99€, Disco Elysium a 23,99€, Outer Wilds a 12,59€ e tanti altri ancora.

Per gettarvi nei saldi di Steam vi basterà andare sull'home page e iniziare a cercare. Come sempre in questi casi il consiglio è quello di partire dalla Lista dei desideri, dove avete raccolto tutti i giochi che vorreste giocare.