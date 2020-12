Google Stadia: giochi gratis di gennaio 2021 e lancio dello streaming su iOS

Google Stadia si aggiorna con diverse novità previste tra la fine di dicembre all'inizio del nuovo anno, con i giochi gratis previsti per gli abbonati a Stadia Pro per gennaio 2021 e l'avvio del servizio in streaming su piattaforme iOS, ancora in fase di beta.

A questi si aggiungono anche PUBG: Breakthrough Edition già disponibile per gli abbonati così come Cthulhu Saves Christmas, che è una vera e propria sorpresa di Natale. Dal 31 dicembre verranno invece rimossi i giochi gratis di dicembre 2020, ovvero Celeste, Dead by Daylight, Embr, GYLT, Risk of Rain 2 e Rock of Ages 3, dunque c'è tempo fino alla fine del mese per scaricarli.

Tra le iniziative ci sono anche diversi sconti, nuovi titoli aggiunti allo store e appunto l'avvio del programma di prova di Google Stadia su iOS. Per tutte le informazioni precise vi rimandiamo al blog ufficiale di Stadia, dove vengono elencati anche i giochi attualmente in sconto.

Per quanto riguarda Stadia su iOS, la versione di prova è stata già lanciata la settimana scorsa e necessita di iOS 14.3 o versioni successive del sistema operativo. Il test nel frattempo prosegue e si allarga, ma di fatto Stadia è utilizzabile su iPhone e iPad a questo punto.