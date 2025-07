Il nuovo menu di Steam è in beta, nasconde la colonna di sinistra e aggiunge una nuova barra di ricerca

Per provare il nuovo menu, bisogna iscriversi alla beta di Steam . Per farlo basta seguire questi semplici passaggi:

Steam ha lanciato in beta il nuovo menu del negozio , cercando si seguire i modi con cui gli utenti interagiscono e cercano contenuti. La nuova interfaccia è stata progettata per agevolare l'accesso alle sezioni che gli utenti di Steam visitano più di frequente.

Le novità più rilevanti

Vediamo alcune delle novità più rilevanti. Ad esempio la colonna di sinistra e la barra blu sono state fuse in un unico menu, così da mettere insieme tutti i link più importanti per il giocatore in uno spazio più uniforme e meglio organizzato.

Il nuovo menu di Steam

Inoltre, la ricerca e il menu sono ora disponibili su più pagine all'interno del Negozio. Quando la barra dei menu scompare, è possibile farla ricomparire scorrendo leggermente verso l'alto.

Migliorata anche la ricerca, che ora offre più opzioni di prima, come le Ricerche popolari, che consentono di scoprire cosa stanno cercando gli altri utenti; le visualizzazioni recenti, che consentono di tornare velocemente ai giochi che si sono già cercati (una specie di cronologia delle ricerche) e Non solo giochi, che consente di cercare per categorie, etichette, editori e molto altro, in modo più facile di quanto era possibile fare prima.

Il nuovo menu rende anche più facile affinare le ricerche, fornendo link per la ricerca avanzata e per le pagine più popolari.

Anche la sezione dei consigli è stata rivista, subendo un accorpamento: "Abbiamo organizzato i consigli in una pratica sezione, per consertirti di esplorare nuovi giochi e contenuti senza dover cercare in più posti. Che tu stia cercando i giochi in relazione al tuo tempo di gioco, a ciò che hai acquistato o in base ai consigli di persone di cui ti fidi, ora puoi trovarli tutti raggruppati in un unico posto."

Tra le altre novità ci sono anche le etichette e le categorie personalizzate, che rendono più semplice trovare i giochi in base alle caratteristiche di quelli che si stanno già giocando. Inoltre ci sono gli hub, che danno accesso a migliaia di altri giochi, sempre correlati ai contenuti che si stanno giocando.

Valve afferma che con "queste modifiche puntiamo a rendere la tua esperienza più fluida e personalizzata in base alle tue necessità. Abbiamo sentito dai giocatori e, lo abbiamo sperimentato noi stessi, che alcune delle aree più visitate di Steam erano difficili da trovare. Che tu sia un cliente abituale o che tu voglia costruire la tua Libreria di giochi, questo nuovo layout è stato progettato per portarti dove vuoi con meno sforzo."