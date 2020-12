Halo Infinite uscirà solo su Xbox Series X|S? Esclusiva next gen secondo un curriculum

Halo Infinite potrebbe aver abbandonato la current gen di Xbox One concentrandosi solo sulle versioni next gen, ovvero Xbox Series X e Series S, almeno in base a un curriculum di uno dei lead designer di 343 Industries, che tuttavia ancora non può essere preso come fonte d'informazione certa.

A far emergere la voce di corridoio sulla possibilità che Halo Infinite possa essere un'esclusiva next gen per Xbox Series X|S è il curriculum su LinkedIn di Chad Mirshak, che è art lead per quanto riguarda l'interfaccia utente e design manager del nuovo capitolo della serie presso 343 Industries.

Nel curriculum, si legge che sta "attualmente portando avanti lo sviluppo di Halo Infinite su Xbox Series X|S e PC", dopo peraltro essere stato responsabile di vari team dedicati all'interfaccia utente e user experience per circa 10 anni nell'industria videoludica e non solo.

Mirshak sembra avere insomma un ruolo di rilievo in 343 Industries e nello sviluppo di Halo Infinite, dunque il curriculum non sarebbe in discussione, ma quello che appare dubbio è il fatto che la descrizione potrebbe semplicemente essere parziale e omettere la versione Xbox One per motivi di spazio o interesse, preferendo concentrarsi sulle nuove tecnologie.

Insomma, gli appigli per pensare alla possibile rimozione della versione current gen per Halo Infinite, che si sposterebbe dunque esclusivamente su next gen, sono decisamente flebili, considerando anche come Microsoft abbia portato avanti per mesi il concetto di cross-gen incentrato proprio su Halo Infinite. D'altra parte, non sarebbe la prima volta che assistiamo a un'inversione di marcia si questo tipo, considerando quella curiosamente opposta effettuata da Sony, con la scoperta dei vari titoli cross-gen che si pensava fossero esclusive next gen.

C'è da dire che in molti vedrebbero anche di buon occhio una decisione del genere da parte di Microsoft: come abbiamo riferito anche qualche giorno fa, i problemi tecnici incontrati da Cyberpunk 2077 potrebbero essere emblematici di una difficoltà, per le tecnologie precedenti, di far funzionare al meglio progetti particolarmente complessi.