Halo Infinite ha un nuovo periodo di uscita, annuncio ufficiale da 343 Industries

Halo Infinite ha ora un nuovo periodo di uscita previsto, arrivato attraverso il famoso aggiornamento sullo stato dei lavori che era stato annunciato da 343 Industries già nei giorni scorsi e comparso stanotte su Halo Waypoint, riferendo che il nuovo capitolo sarà disponibile nell'autunno 2021.

Il nuovo capitolo della serie arriverà dunque un anno più tardi rispetto a quando era inizialmente previsto, dunque più avanti rispetto alle recenti voci che lo volevano in arrivo per la primavera 2021, a dimostrazione di come i lavori su Halo Infinite siano ancora più intensi di quanto si potesse pensare.

Parlando del lancio nell'autunno 2021, 343 Industries ha anche toccato vari elementi dello sviluppo di Halo Infinite, che riguardano in particolare le modifiche applicate alla grafica del gioco e gli aspetti più tecnici di questo, in particolare con gli interventi di Neill Harrison nel post sul blog ufficiale, dopo l'introduzione di Joseph Staten.

Gli sviluppatori sostengono di aver proseguito con le modifiche che avevano già in mente ma di aver anche approfondito ulteriormente l'evoluzione del comparto tecnico in seguito ai feedback ottenuti dopo la presentazione di Halo Infinite di giugno scorso.

Tra gli aspetti maggiormente evoluti c'è la gestione della luce, tra luce indiretta, resa dei materiali, global illumination, ambient occlusion, ombre, luci volumetriche e gestione di cielo e atmosfera. Migliorata anche la resa dei materiali, della vegetazione e degli alberi oltre a nuvole e gestione del LOD e qualità delle texture rispetto a quanto visto nella demo gameplay.