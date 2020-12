Cyberpunk 2077, un messaggio segreto nel trailer di lancio parla di DLC gratis nel 2021

Cyberpunk 2077 è ormai in arrivo, con la sua data di uscita fissata per domani, e il trailer di lancio del gioco contiene un messaggio nascosto con ringraziamenti per i fan e la promessa di nuovi DLC ed espansioni gratuite importanti a partire dal 2021.

Abbiamo pubblicato ieri il trailer di lancio di Cyberpunk 2077, ma non è chiaro se la versione in italiano contenga questo messaggio, che è invece sicuramente visibile in quella originale in inglese, arrivando praticamente alla fine del video quando compare la schermata con il logo del gioco e il tipico sfondo giallo.

In quel momento, circa al minuto 2:09, è possibile vedere una scritta comparire sullo sfondo, visibile anche qui sotto. Nel messaggio in questione, CD Projekt RED ringrazia i fan per il supporto dimostrato anche attraverso le difficoltà e le attese ulteriori, parlando poi del supporto previsto nel periodo post-lancio, a partire già dall'inizio del 2021.

"Abbiamo riferito già in precedenza che ci sono espansioni in arrivo e sebbene non siamo ancora pronti per parlarne in maniera precisa ancora, diciamo solo che abbiamo imparato molto dal nostro lavoro su Hearts of Stone e Blood and Wine", si legge nel messaggio, in quest'ultimo passaggio con riferimento diretto alle espansioni maggiori di The Witcher 3: Wild Hunt.

"Le espansioni che abbiamo progettato vi trascineranno ancora più nel profondo del mondo di Cyberpunk 2077, offrendo contenuti sostanziali e caratterizzati da nuovi elementi di storia, che daranno la possibilità di effettuare delle scelte con forti impatti sulla narrazione che rimarranno impressi", si legge ancora nel messaggio.

Prima di arrivare a queste espansioni, ci sarà comunque spazio per altri DLC: "faremo partire il programma di DLC gratuiti all'inizio del 2021. Come per Witcher 3, aspettatevi un assortimento di pacchetti DLC gratuiti iniziare a giungere in Night City, con un sacco di roba interessante che inietterà ancora più vita nel mondo futuristico".