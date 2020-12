Xbox Series X|S, l'audio 3D può essere provato con questo nuovo video da Microsoft

Xbox Series X|S hanno hardware dedicato alla riproduzione di audio 3D e diversi sistemi da utilizzare per sfruttare questa tecnologia, di cui possiamo avere un esempio nel video di Microsoft riportato qui sopra sull'audio spaziale 3D.

Nel caso vogliate saperne di più, vi rimandiamo anche all'approfondimento su come attivare l'audio spaziale per le cuffie con Xbox Series X|S, mentre il filmato qui sotto rappresenta un buon esempio delle potenzialità di questo sistema, da sfruttare possibilmente con cuffie ma non obbligatoriamente.

L'audio 3D è stato finora molto pubblicizzato da parte di Sony per PS5 con il suo Tempest Engine, ma anche le console Microsoft contengono sistemi simili che forse sono passati in secondo piano finora. Godendo del supporto di Dolby Atmos e Dolby Vision, peraltro, su Xbox Series X|S è possibile acquistare a parte il supporto per Atmos su cuffie ma è anche possibile utilizzare DTS Headphone:X e Windows Sonic, mentre i sistemi Dolby standard possono essere applicati direttamente agli impianti audio collegati alla console.

Il video riportato qui sopra rappresenta una demo piuttosto convincente delle possibilità di audio spaziale in 3D con Xbox Series X|S, anche se ovviamente qui il tutto è compresso attraverso YouTube, dunque ha valore solo indicativo delle reali possibilità delle console, inoltre dipende molto dalla qualità del sistema audio con cui lo ascoltiamo, ma può dare un'idea delle applicazioni di questa tecnologia anche in ambito videoludico.

Da notare che anche "l'argomento" trattato sembra rientrare nello stile onirico adottato dalla campagna promozionale di Xbox Series X|S "Power your Dreams", anche in questo caso con una sorta di sogno ripercorso da un giocatore come abbiamo visto di recente anche con il trailer Lucid Odyssey girato dal premio Oscar Taika Waititi.