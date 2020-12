Xbox Series X|S, il trailer Lucid Odyssey dal premio Oscar Taika Waititi

Xbox Series X|S sono protagonista di un nuovo trailer di presentazione, girato nientemeno che dal regista premio Oscar Taika Waititi e intolato Lucid Odyssey, ideato secondo una strana visione e costruito attraverso una procedura molto particolare, che coinvolge i sogni.

Protagonista del video è la streamer MoonLiteWolf, di cui sono stati utilizzati i veri sogni effettuati dopo l'utilizzo di Xbox Series X come materiale per mettere insieme immagini, suggestioni, rumori e soggetti che si succedono nel corso del filmato.

Si spiegano così le stranezze viste già nel teaser, facendo alquanto decadere le varie teorie che erano emerse in precedenza su possibili visori VR e cose del genere, ma risultando comunque molto interessante e confermando la strada onirica e bizzarra intrapresa da Microsoft per pubblicizzare Xbox Series X e Series S.

Per creare il video, Taika Waititi ha utilizzato una tecnologia chiamata Targeted Dream Incubation: questa induce il soggetto (in questo caso MoonLiteWolf) in uno stato di sonno guidato chiamato hypnagogia, il cui andamento viene seguito da uno strumento chiamato Hypnodyne (EEG) posto sulla fronte.

Quando la ragazza ha raggiunto lo stato noto come dormiveglia o meditazione, le è stato richiesto di ricordare i sogni avuti. Questo ha portato a una serie di visioni veramente particolari: partendo dal coniglietto nella foresta per arrivare a balene luminose e infine a un'incredibile scoperta riguardante l'identità di Master Chief! Spoiler: non riguarda la data di uscita di Halo Infinite.