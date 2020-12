Xbox Series X|S, voci su VR, Halo e altro dall'anteprima della nuova pubblicità

Xbox Series X|S si appresta ad essere protagonista di una nuova campagna promozionale della serie Power Your Dreams, in particolare una nuova pubblicità di cui possiamo vedere un primo spiraglio nel video riportato nel tweet ufficiale qui sotto.

Il video è alquanto bizzarro ed è composto da un montaggio estremamente veloce di scene variegate, ma tocca una quantità di elementi che hanno fatto subito scatenare diverse teorie, a partire dalla "proiezione" di una sorta di coniglietto disegnato nella realtà, vicino a una ragazza con uno strano dispositivo addosso.

Questo elemento, secondo alcuni, potrebbe essere addirittura un riferimento a un visore VR o AR, considerando le sperimentazioni effettuate da Microsoft nel campo con HoloLens, anche se ovviamente sono solo supposizioni alquanto folli per il momento.

Ben più chiara è invece la presenza di Master Chief, che potrebbe indicare un altro riferimento a Halo Infinite, gioco che d'altra parte era presente anche nell'altro spot pubblicitario Power Your Dreams per Xbox Series X|S, a dimostrazione di come il titolo sia ancora centrale nel marketing della console Microsoft.

Considerando che un aggiornamento di grosso calibro è atteso tra poco, potremmo essere vicini a conoscere la data di uscita di Halo Infinite, che potrebbe essere fissata per la primavera, secondo l'attore che ha interpretato il protagonista nel motion capture.

Ci sono comunque molti altri dettagli strani nel breve volgere del video, che potrebbero essere effettivamente collegati a giochi o iniziative previste per la nuova console Microsoft, così come era accaduto anche per lo spot precedente, dunque si tratta di far partire un po' di supposizioni e speculazioni, in attesa di vedere la forma finale dello spot.