Halo Infinite: periodo di uscita nel 2021 svelato dall'attore di Master Chief?

Halo Infinite potrebbe avere un periodo di uscita svelato, forse per sbaglio, dall'attore che interpreta Master Chief nelle scene in motion capture girate per gioco 343 Industries, e si tratterebbe della primavera 2021.

L'attore Bruce Thomas, specializzato nel girare scene in motion capture per svariati giochi, è stato intervistato da Dan Allen Gaming, a dire il vero su un argomento diverso: l'oggetto dell'intervista era infatti il lavoro svolto da Thomas in Call of Duty: Black Ops Cold War, ma da questa è emerso un dettaglio davvero molto interessante su Halo Infinite.

Forse contravvenendo a qualche segreto imposto da Microsoft e 343 Industries, l'attore che in motion capture veste i panni del protagonista Master Chief si è lasciato sfuggire il fatto che "Halo Infinite è pronto a uscire per la primavera del 2021".

La tempistica potrebbe avere senso: considerando che il gioco era inizialmente previsto per il lancio di Xbox Series X ed è stato posticipato per riuscire a star dietro al carico di lavoro data la riorganizzazione imposta dalla pandemia da Covid-19 e probabilmente anche per migliorarlo, dopo l'accoglienza non proprio entusiastica riservata alla demo gameplay, l'uscita definitiva potrebbe non essere molto lontana.

L'uscita nel 2021 è cosa praticamente sicura per Halo Infinite, si tratta solo di conoscere a questo punto una data precisa: la primavera è un'ipotesi molto gettonata, anche se non mancano coloro che pensano che il progetto abbia bisogno di ancora più tempo e potrebbe andare direttamente all'autunno dell'anno prossimo. A questo punto attendiamo informazioni da parte di 343 Industries che dovrebbero arrivare presto, considerando che il team ha in serbo un aggiornamento generale sullo stato del gioco, probabilmente entro dicembre.

Di recente, abbiamo assistito al sorgere di voci di corridoio su battle royale e spin-off in arrivo per Halo Infinite che sono state prontamente smentite da 343 Industries.