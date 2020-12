Pokémon: Pikachu ci tiene compagnia con un video ASMR

Lo sappiamo: la quarantena, l'isolamento e l'impossibilità di spostarsi tra comuni, sommate al lavoro da casa o alla didattica a distanza, stanno rendendo la quotidianità di molti sempre più stressante. Se avete bisogno di compagnia, c'è però ora una soluzione in più: il video ASMR di Pikachu!

Si tratta di un filmato della durata di 15 minuti circa nel quale Pikachu gioca allegro all'interno di un patio inondato dal sole di un pigro pomeriggio. Pikachu si prende anche delle pause per fare dei pisolini e per raccontarci la sua giornata. Chiaramente tutto quello che può dire è "Pika Pika Pikachuuuuu", quindi il discorso potrebbe essere meno interessante del previsto per molti.

The Pokémon Company suggerisce, ovviamente, di usare le cuffie per ottenere un effetto ottimale da questo video ASMR dedicato a Pikachu. Inoltre, non si tratta dell'unico filmato. La compagnia ha infatti creato una playlist nella quale sono presenti anche Squirtle, che si diverte su una spiaggia, e Charmander, il quale dorme per ben trenta minuti davanti a un falò scoppiettante.

Il filmato di Pikachu ha già più di 320.000 visualizzazioni. Quello di Squirtle, caricato lo scorso agosto, si assesta intorno alle 926.000 views, mentre quello di Charmander, caricato a gennaio, non è troppo distante dai due milioni di views. Questi numeri fanno quindi capire che vi è un discreto interesse verso video ASMR dedicati ai Pokémon.

Infine, vi segnaliamo che anche il DualSense è diventato uno strumento ASMR su YouTube!