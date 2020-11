PS5: il DualSense diventa uno strumento ASMR su YouTube

I videogame sono una parte importante della produzione quotidiana di video su YouTube, ma vi è anche un'altra categoria sempre più apprezzata: l'ASMR. Ora, i due mondi si sono uniti grazie al DualSense di PS5, la console di nuova generazione di Sony.

Come ben sappiamo, infatti, il DualSense di PS5 dispone di alcune nuove funzioni next-gen, elogiate anche da Phil Spencer: su tutte, in questo caso, ad attirare l'attenzione degli esperti di ASMR è il feedback aptico. Il controller è in grado, in altre parole, di riprodurre vibrazioni molto più elaborate rispetto ai vecchi modelli DualShock, diventando così uno strumento perfetto per l'ASMR.

In particolare, uno dei video più riusciti è quello di ASMatt R, che cattura il suono prodotto dalle vibrazioni del feedback aptico del DualSense tramite un microfono 3D.

La sezione dedicata al DualSense di PS5 inizia al minuto 6:23 del video e ci permette di "ascoltare" le sensazioni del feedback aptico. Precisamente, ASMattR sfrutta Astro's Playroom per la realizzazione di questo filmato. Il gioco di Asobi è infatti stato creato proprio per sfruttare al massimo tutte le funzioni del controller: non vi era quindi scelta migliore.

Non tutti apprezzano l'ASMR, ma questo piccolo esperimento è innegabilmente interessante!