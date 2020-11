Sakuna of Rice and Ruin, la recensione

Non è molto conosciuto, perché ha sempre realizzato titoli di nicchia, come gli eccellenti sparatutto classici Ether Vapor e Astebreed , e l'action Fairy Bloom Freesia (cui Sakuna deve molto), ma meriterebbe ben altri apprezzamenti dalla comunità videoludica, soprattutto quella appassionata di titoli nipponici. Sakuna: Or Rice and Ruin è giapponese fino al midollo, tanto da esporre con grande fierezza le sue origini, di cui è pregna non solo la rappresentazione, ma il gameplay stesso. Volendo definirlo è un incrocio tra Harvest Moon , un action 2D (gli autori hanno parlato di Devil May Cry e ActRaiser come fonti d'ispirazione principali) e un gioco di ruolo giapponese, quindi un titolo con dei marcati elementi gestionali, ma anche tanti combattimenti e un focus particolare sulla narrazione.

Prima di addentrarci nella recensione di Sakuna: Of Rice and Ruin , è giusto spendere due parole sulla software house che l'ha realizzato. Edelweiss è uno studio indipendente formato da sole due persone, che finora non ha mai sbagliato un colpo.

Sakuna è la divinità del raccolto. Di aspetto sembra ancora una ragazzina, ma in realtà ha un'età che va ben oltre la normale vita di un essere umano. È anche viziata e snob, al punto che all'inizio del gioco la vediamo ubriaca che tenta di cacciare un gruppo di umani affamati dal mondo degli dei. Il suo tentativo non solo si rivelerà vano, ma risulterà anche in un disastro: lo scoppio del magazzino con dentro le offerte per la signora del mondo divino, Lady Kamuhitsuki. Come punizione, Sakuna viene esiliata su di un'isola brulicante di demoni, chiamata Hinoe, con l'obiettivo di prenderne il controllo. Ad aiutarla proprio quegli umani che hanno innescato l'intera vicenda, con cui nel tempo svilupperà un rapporto sempre più profondo, basato sulla condivisione del lavoro e sulla comprensione di problematiche del mondo inferiore (quello degli umani ndr), che prima semplicemente ignorava.

Lato gestionale

Arrivati sull'isola, Sakuna e gli umani si stabiliscono in una casetta antistante alcuni terreni agricoli e si dividono i compiti: lei caccerà e loro si dedicheranno all'agricoltura e ad altre attività, come cucinare, tessere o costruire equipaggiamento. In realtà ben presto la piccola dea deve darsi da fare in prima persona con la coltivazione del riso, cui è legata in modo indissolubile: più il riso prodotto nei campi intorno alla base è buono, più le sue statistiche migliorano. Del resto è una dea del raccolto, come sua madre, quindi è inevitabile che sia così. Ciò significa non solo che il lato gestionale influenza direttamente quello action, ma anche che il giocatore è portato a fare molta più attenzione ai suoi diversi aspetti, in modo da non avere penalizzazioni nei combattimenti.

Così durante il gioco Sakuna pianta il riso, toglie le erbacce dal campo per non far succhiare loro il nutrimento per le piante, regola il livello dell'acqua che lo sommerge, lo raccoglie e, infine, lo lavora, cercando di ottenere il prodotto migliore possibile. Con il passare delle stagioni poi, deve svolgere altri compiti, come dissodare il terreno dopo l'inverno per renderlo più morbido, creare del fertilizzante mescolando degli escrementi con gli oggetti trovati durante le sessioni di caccia, utile a migliorare le qualità del riso, e dedicarsi ad attività di comando, come inviare gli umani nei punti di raccolta per fargli trovare materie prime o soddisfarne i desideri, come ad esempio costruire edifici utili per la produzione di oggetti.

Nel frattempo dovrà anche occuparsi di conservare il cibo e trovarne sempre di fresco, decidendo di volta in volta il menù delle cena. Oltre a saziarla, la qualità delle portate migliora le sue statistiche per il giorno successivo. Ad esempio può fruttarle un tempo di recupero automatico dell'energia durante la caccia più lungo (Sakuna non dispone di oggetti curativi e l'energia si ricarica solo fuori dai combattimenti), oppure può renderla più forte.

Oltre a lavorare con loro, Sakuna parla spesso con gli umani, che gli raccontano volentieri le loro storie personali, le loro usanze e le loro motivazioni. In particolare durante le cene si apprendono molti dettagli interessanti sulla mitologia del gioco, con le parole dei protagonisti che diventano presto un contatto diretto con gli equilibri che regolano i due mondi, quello degli umani e quello divino, equilibri che sono il tema portante dell'intera avventura e che trovano la loro massima espressione nella rappresentazione del rapporto tra Sakuna, gli umani e i campi di riso. Gli sviluppatori si sono talmente concentrati su questo aspetto, da aver voluto riprodurre direttamente parte delle tradizioni giapponesi della raccolta del riso, trasformandole in un elemento unificante, cioè capace di creare coesione tra i personaggi.

Da notare che volendo è possibile automatizzare quasi tutta la parte gestionale, lasciando agli umani lo svolgimento dei compiti più gravosi. In realtà così il gioco perde un po' del suo senso e finisce per durare anche di meno (abbiamo impiegato circa trenta ore per terminarlo svolgendo tutti i lavori). Inoltre si rinuncia a controllare parte della crescita di Sakuna, facendo perdere spessore al tutto (se non lo avete capito, è meglio non usare scorciatoie).