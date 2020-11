PS5 Dualsense: "applaudo a quello che ha fatto Sony" ha detto Phil Spencer

Il capo di Xbox Phil Spencer ha detto in un recente intervento durante un podcast di The Verge, che apprezza molto quello che Sony ha fatto col DualSense di PS5. "Applaudo a quello che hanno fatto," ha dichiarato, aggiungendo anche che certe innovazioni prima o poi saranno di ispirazione per gli altri. Per Spencer i produttori di videogiochi dovrebbero "imparare gli uni dagli altri".

"Applaudo a quello che hanno fatto con il controller, e non solo per le semplici specifiche del controller", ha detto Spencer. "Penso che tutti noi del settore dovremmo trarre ispirazione gli uni dagli altri e dalle innovazione che creiamo, sia che si tratti di nuovi modelli di business come il Game Pass, o di tecnologie dei controller. Un po' come successe con Wii, che chiaramente ci ispirò quando abbiamo creato il Kinect e quando Sony ha pensato al Move".

In questo modo sembra che Spencer stia dicendo che prima o poi tali tecnologie arriveranno anche su Xbox. Il tutto dipenderà, però, se queste innovazioni resteranno limitate ad alcuni episodi specifici o se diventeranno una pratica comune nello sviluppo. Dipende, in altre parole, se qualcosa "diventa comune all'interno di una piattaforma e quindi un qualcosa che sviluppatori e giocatori cercano" o "uno scenario specifico su uno specifico pezzo di hardware".

Ovviamente Xbox sta monitorando con attenzione il mercato per capire se il DualSense appartiene ad una categoria o all'altra. Esattamente come tiene sempre monitorata la realtà virtuale.

Vi piacerebbe avere i feedback aptici su Xbox Series X e S?