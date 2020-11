The Elder Scrolls 5: Skyrim su Xbox Series X va a 60fps grazie a una mod

C'è voluta una mod chiamata Uncap FPS Mod per far girare a 60fps The Elder Scrolls 5: Skyrim su Xbox Series X. Il gioco, infatti, nonostante i suoi 9 anni sul groppone, è sia sempre amato, sia bloccato a 30 fotogrammi al secondo. Questo nonostante Xbox Series X abbia sufficiente potenza computazionale e le tecnologie per poter far girare il gioco con una frequenza di aggiornamento superiore.

In mancanza di una patch ufficiale, se mai ci sarà, ci ha pensato la sempre attivissima community del gioco, che ha realizzato una mod in grado di sbloccare il frame-rate e far girare Skyrim a 60 fotogrammi al secondo granitici.

Non sappiamo se in seguito all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft tutti i giochi del publisher americano otterranno una patch di aggiornamento ufficiale, ma già in questo modo, come è possibile vedere dal video qui sotto, si possono ottenere dei risultati piuttosto promettenti. Su Xbox Series X il gioco sembra avere un frame rate molto stabile e c'è persino il modo di mantenere gli achievement.

Per scaricare l'Uncap FPS Mod di The Elder Scrolls V: Skyrim basterà andare a questo indirizzo, scaricare la mod e poi attivarla sulla vostra console.