Warframe, data d'uscita per PS5, Xbox Series X/S per ora via retrocompatibilità

Digital Extremes ha svelato oggi la data d'uscita dell'aggiornamento per PS5 di Warframe. A partire dal 26 novembre 2020, infatti, i giocatori PlayStation 5 potranno giocare coi colleghi PS4, ma in 4K e 60 fotogrammi al secondo. Lo sviluppatore canadese, però, non ha ancora detto nulla della versione Xbox Series X|S, prevista, ma non ancora annunciata. Al momento il free-to-play è disponibile solo attraverso la retrocompatibilità.

Warframe è uno sparatutto competitivo online in terza persona. In molti lo hanno paragonato a Destiny, nonostante Digital Extremes abbia lavorato molto per differenziare la sua creatura rispetto a quella di Bungie.

Senza considerare che Digital Extremes ha portato il suo gioco su tutte le piattaforme, come PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, ampliando enormemente la platea potenziale di giocatori. Forse anche per questo che Tencent ha voluto comprare Leyou, la società di Digital Extremes.

La versione PS5, oltre a una risoluzione superiore in 4K e un frame-rate stabilmente a 60fps, sfoggerà diversi miglioramenti grafici, pur mantenendo il cross-play con PlayStation 4, così da non frammentare la community Sony.