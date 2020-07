Sony o Tencent: l'acquisizione di Leyou, con Splash Damage e Digital Extremes, è in corso

Pare che Leyou stia per essere acquistata in maniera definitiva, visto che la compagnia ha bloccato le operazioni di mercato sulle proprie azioni, una manovra che solitamente avviene in corrispondenza di un grosso cambiamento nell'organizzazione della compagnia, che probabilmente sta per entrare a far parte di un'altra entità, probabilmente Sony o Tencent, in base a quanto emerso in precedenza.

Come avevamo riportato qualche giorno fa, sembrava che Sony fosse in vantaggio sulla possibile acquisizione degli studi di Warframe e Gears Tactics con un assalto a Leyou, ma di mezzo c'è anche il colosso cinese Tencent, che potrebbe aver avuto infine la meglio in questa corsa.

Fatto sta che il blocco totale delle operazioni di mercato legate alle azioni di Leyou dimostra come l'operazione di acquisto stia andando in porto, sebbene non si sappia ancora da parte di chi. I principali candidati restano Sony o Tencent, con quest'ultima che potrebbe essere in vantaggio, considerando la disponibilità di liquidità, la nota velocità con cui si sta espandendo sul mercato e anche una certa vicinanza di Leyou in termini geografici e concettuali, avendo delle piazzeforti importanti nel mercato dei giochi multiplayer online.

Tra i brand presenti all'interno della compagnia figura infatti Warframe, ad opera di Digital Extremes che è uno dei team interni a Leyou, insieme a Splash Damage che di recente si è distinto per lo sviluppo dell'ottimo Gears Tactics. In attesa di dettagli, è emerso in precedenza che il valore di mercato dell'azienda si aggirerebbe su 1,1 miliardi di dollari e potrebbe essere un'aggiunta importante all'interno dei PlayStation Studios, considerando l'esperienza accumulata dai team interni alla compagnia.

Attendiamo dunque di sapere chi l'abbia spuntata, alla fine, tra Tencent e Sony in questo colossale scontro tra giganti dell'industria orientali.