Tropico 6 gratis su Steam per il fine settimana

Kalypso Media ha annunciato che lo strategico gestionale Tropico 6 è gratis su Steam per tutto il fine settimana. Sostanzialmente potete scaricarlo e giocarci quanto volete. Nel caso in cui decidiate di acquistarlo, potrete farlo con uno sconto del 40%. Tutti i progressi fatti durante il periodo di prova saranno mantenuti nella versione completa.

Tropico 6 su Steam.