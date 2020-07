F12020: il trailer di lancio per PS4, Xbox One, PC e Stadia

Codemasters ha pubblicato il trailer di lancio per PS4, Xbox One, PC e Stadia di F1 2020, il nuovo capitolo della simulazione di guida ufficiale della Formula 1. Con due nuovi circuiti, l'introduzione della funzione pilota-manager, il Mio Team, le opzioni in pista migliorate e la reintroduzione dello split-screen e molto altro, F1 2020 si rivolge agli appassionati di gare di tutti i livelli ed esperienza.

Questa è la nostra recensione di F1 2020.

Nuovi menu e assist semplificati consentono ai piloti di trascorrere più tempo a gareggiare e meno tempo sulla ghiaia. I miglioramenti in pista includono l'attivazione dell'ERS, che, come nella vita reale, si attiva premendo un pulsante e l'introduzione del retrovisore virtuale. La F2 ritorna con opzioni a tre gare, metà e piena stagione. L'aggiornamento della stagione F2 2020 verrà aggiunto prossimamente come download digitale gratuito.

Per celebrare il settantesimo anniversario della Formula 1, i fan che acquisteranno la Seventy Edition di F1 2020 riceveranno items di gioco esclusivi per personalizzare l'auto e il team. Per i fan di Michael Schumacher, è disponibile anche una Deluxe Schumacher Edition con contenuti di gioco aggiuntivi e quattro auto iconiche della sua leggendaria carriera. Entrambe le edizioni hanno una valuta virtuale aggiunta che può sbloccare il Podium Pass VIP.

Il Mio Team, la nuova feature pilota-manager, offre ai giocatori l'opportunità di creare un nuovo team di Formula 1 e prendere posto accanto alla formazione di piloti 2020 stabilita. Dalla progettazione dell'auto, all'assunzione di un compagno di squadra, alla ricerca di uno sponsor, i giocatori hanno ora la pressione aggiuntiva di assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi sia in pista che fuori pista. I giocatori possono anche scegliere tra la stagione completa originale con 22 gare e le opzioni di stagione più brevi da 10 e 16 sia nel Mio Team che nella carriera di 10 stagioni.

F1 2020 comprende tutte le 10 squadre, i 20 piloti e le auto della stagione 2020. Le ultime livree delle auto e i colori dei team, tra cui Mercedes AMG Petronas, verranno aggiunti come aggiornamento digitale gratuito.