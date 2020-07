Cyberpunk 2077: preparatevi a FIFA 78 perché sarà il migliore della serie

A quanto pare FIFA 78 sarà il miglior capitolo della serie, almeno stando all'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 che ha commentato in questo modo la battuta di un giocatore alle nuove immagini di Night City, appena pubblicate. Ma andiamo con ordine.

CD Projekt Red ha deciso di mostrare il centro di Night City in tre bellissimi artwork che mostrano soprattutto strade e palazzi (li trovate in fondo alla notizia). "Questo è il City Center, la vetrina di Night City. Eleganti grattacieli formano una skyline brutalista che ricorda una fortezza, il simbolo dell'immenso potere delle arroganti mega corporazioni. Dal 2020 in poi il City Center è diventato la parte più fortificata e sicura di Night City."

Una delle immagini mostra un palazzo alto e grigio, decisamente tetro e inquietante. Al che un fan, tal Jon Brass, ha chiesto scherzando se per caso sia il quartier generale di Electronic Arts nel 2077. Chi gestisce l'account ufficiale di Cyberpunk 2077 ha risposto in modo altrettanto scherzoso: "Sì, e se zoomi può anche vedere un concept art di FIFA 78. Si dice che sia il miglior FIFA di sempre."

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è stata fissata al 19 novembre, su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Le versioni PS5 e Xbox Series X arriveranno poi e saranno date come aggiornamenti gratuiti a chi già possiede le versioni per la generazione attuale di console.

That's City Center - Night City's corporate showcase. Sleek skyscrapers form a brutalist, fortress-like skyline, presenting the unrivaled power of megacorps in all its arrogance. Since 2020, the City Center has become the most fortified and secure part of Night City. #ConceptArt — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 10, 2020