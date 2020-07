PlayStation, Sony potrebbe acquistare lo studio di Warframe e quello di Gears Tactics

Secondo Bloomberg, Sony sarebbe tra i potenziali acquirenti di Leyou, la holding di Hong Kong che possiede, tra le altre cose, lo studio di Warframe e quello di Gears Tactics. Inoltre Leyou starebbe lavorando con Amazon per produrre il videogioco basato sulla serie de Il Signore degli Anelli e possiede il 20% di Certain Affinity, uno studio composto da ex Bungie. Si tratterebbe di una bella aggiunta al portfolio di sviluppatori first party dei PlayStation Studios.

La notizia è stata ripresa anche da Daniel Ahmad, Senior Analist di Niko Partners e persona solitamente ben informata sul mercato orientale. Secondo le prime indiscrezioni il colosso giapponese starebbe provando ad inserirsi in una trattativa che vede coinvolti anche iDreamsky (che ha l'onnipresente Tencent alle spalle) e dalla concorrente Century Huatong.

Il valore di mercato dell'azienda si aggirerebbe intorno a 1.1 miliardi di dollari, anche grazie all'incremento del 10% del valore della azioni dopo che la notizie di Sony è stata diffusa.

Acquisendo Leyou, Sony metterebbe le mani principalmente su Digital Extremes, lo studio di Warframe, ma anche quello di The Darkness II e Splash Damage, lo studio di Gears Tactics, ma anche di Brink. La holding possiede anche il 20% di Certain Affinity, uno studio fondato nel 2006 da 2006 da Max Hoberman e altri ex dipendenti di Bungie, impegnato a collaborare con 343 Industries su diversi contenuti legati al franchise di Halo.

Cosa ne pensereste di questa acquisizione?

