Call of Duty: Warzone celebrato dagli artwork di quattro artisti italiani

Call of Duty: Warzone è stato celebrato in maniera inedita da quattro artisti italiani, che hanno realizzato altrettanti artwork per descrivere in qualche modo le loro sensazioni nel cimentarsi con lo sparatutto prodotto da Activision.

Pubblicati in concomitanza con il debutto della Stagione 4 Reloaded di Call of Duty: Warzone, con i suoi 200 giocatori, gli artwork sono stati firmati da Roberto Recchioni, Giovanni Timpano, Riccardo Torti e Giacomo Bevilacqua.



Partiamo proprio da lui, Giacomo Bevilacqua, che i lettori di Multiplayer.it ricorderanno senz'altro per le divertenti strisce di "A Panda Piace" realizzate per il nostro sito, autore sempre più eclettico e maturo (vedi "Il Suono del Mondo a Memoria" o la sua ultima miniserie, "Attica"), ha ritratto uno dei momenti tipici dei match di Call of Duty: Warzone, quando cioè ci si coordina con i propri compagni per procedere nello scenario individuando eventuali pericoli.



Roberto Recchioni, attuale curatore di Dylan Dog, scrittore e disegnatore di riconosciuto talento che ha firmato opere come Orfani, Monolith, John Doe e la serie di romanzi YA, ha portato una visione notturna dell'azione del battle royale Activision, con il Capitano Price munito dell'immancabile sigaro mentre alle sue spalle si staglia una possibile minaccia.



L'opera di Giovanni Timpano, disegnatore piuttosto famoso negli Stati Uniti per i suoi lavori con le case editrici Top Cow e IDW, mette anch'essa al centro il Capitano Price mentre sullo sfondo si vedono decine di soldati in arrivo dal cielo: l'inizio tipico di una partita con Call of Duty: Warzone.



Riccardo Torti, un passato su Skorpio e Lanciostory e un presente su Dylan Dog, autore però anche di divertenti strisce comiche Torti Marci, reitera l'elemento dei soldati che arrivano dal cielo, collocandolo però in un momento vivo dell'azione, fra veicoli in fiamme e casse di rifornimento.