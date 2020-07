Xbox Lockhart, GPU con 20 compute unit: potenza fino a 4,67 TFLOPS?

Xbox Lockhart sarà dotato di una GPU con 20 compute unit: a seconda della configurazione utilizzata, tali caratteristiche potrebbero spingere la potenza della console fino a 4,67 TFLOPS.

A riportare il dato sulle CU è stato Tom Warren, senior editor di The Verge, da tempo incuriosito dalla tanto chiacchierata console next-gen economica di Microsoft. Sue sono anche le indiscrezioni di qualche giorno fa su CPU e GPU della presunta Xbox Series S.

Laddove il dato pubblicato da Warren dovesse rivelarsi vero, le 20 CU di Xbox Lockhart consentirebbero diversi possibili scenari, il primo e più naturale dei quali è quello di venti compute unit da 1,6 GHz per un totale di 4 TFLOPS di potenza grafica.

Si possono tuttavia immaginare anche configurazioni differenti in presenza di CU disattivate per una questione di rendimento, cosa che spingerebbe i progettisti ad aumentare la frequenza di clock delle rimanenti per raggiungere appunto i 4,67 TFLOPS.

Sebbene 20 compute unit e 4 TFLOPS sembrino pochi rispetto alla dotazione di Xbox One X, che vanta 40 CU e 6 TFLOPS, in realtà la maggiore efficienza dell'architettura RDNA 2 e soprattutto processore e SSD concorrono a offrire prestazioni nettamente superiori.