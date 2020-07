Fortnite Galaxy Cup, annunciato un torneo per i soli possessori della skin a pagamento

Vi ricordate della Skin Galaxy, nota in Italia come Skin Galassia? Fu un oggetto cosmetico disponibile solo per i giocatori di Fortnite che decisero di acquistare alcuni dispositivi della serie Samsung Galaxy, nell'estate ed autunno del 2018. A distanza di anni, un contenuto premium permetterà di accedere ad un torneo esclusivo, altrimenti inaccessibile.

Difatti leaker e dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno scoperto l'esistenza del Fortnite Galaxy Cup: a questo torneo in singolo potranno accedere soltanto i possessori della Skin Galassia, stando alle (poche) informazioni attualmente disponibili. Tutti gli altri resteranno invece esclusi. E siccome piove sempre sul bagnato, i partecipanti avranno la possibilità di vincere gratuitamente la Skin Galaxy in versione femminile, della quale è stata dunque confermata implicitamente l'esistenza.

Epic Games nel momento in cui scriviamo non ha ancora confermato tutto ciò: può anche darsi che ci ripensi, consentendo di accedere al torneo almeno ai giocatori che si dedichino a Fortnite Battaglia Reale da un dispositivo targato Samsung; ma più probabilmente il tutto resterà davvero limitato ai possessori della Skin Galassia. Il torneo dovrebbe tenersi nei giorni del 25 e 26 luglio 2020, solo tramite invito da parte degli sviluppatori.

Cosa ne pensate di una simile decisione? Vi sembra giusta l'idea di un torneo esclusivo, organizzato non sulla base dell'abilità dei giocatori ma o sul possesso di una determinata skin a pagamento o sull'acquisto di un determinato smartphone o tablet Android? Per consolarvi potrete sempre far salire di livello il Pass Battaglia della Stagione 3 sbloccando tutte le ricompense gratuite.