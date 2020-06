Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, il trailer del Pass Battaglia con Aquaman

Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è qui: nel momento in cui scriviamo potete già mettere in download il primo aggiornamento stagionale, noto anche come Aggiornamento 13. Cominciano dunque ad emergere (letteralmente, dall'acqua) tutte le novità e le conferme per il Battle Royale di Epic Games, nuovo Pass Battaglia compreso.

Come previsto, il nuovo Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 includerà eccezionalmente la skin di Aquaman in collaborazione con DC; così come quello della Stagione 2 propose Deadpool della Marvel. Ma sono davvero tanti i personaggi che potranno essere sbloccati dai giocatori: c'è anche l'Ingegnere, la fidanzata di Mida. Nelle prossime ore conosceremo finalmente per bene i nomi dei vari eroi, e il livello che andrà raggiunto per sbloccarli.

Il nuovo Pass Battaglia verrà proposto come sempre al prezzo di 950 V-buck, circa 9,50 euro, e permetterà di sbloccare ricompense cosmetiche di vario tipo, nonché nuovi V-buck per comprare anche quello della prossima stagione; un investimento, insomma. Vi lasciamo al trailer, ma restate sulle nostre pagine perché le novità non finiscono di certo qui.