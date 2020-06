Suicide Squad è il prossimo gioco di Rocksteady, secondo un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione raccolta da Imran di Kinda Funny Games, il prossimo gioco di Rocksteady sarà Suicide Squad. Purtroppo non ci sono dettagli in merito, nel senso che Imran si è limitato a riportare quanto gli è stato detto in via confidenziale.

Comunque sia non è la prima volta che si parla di un Suicide Squad di Rocksteady. Negli ultimi anni le fughe di notizie in merito sono state diverse. In passato alcuni rumor volevano Rocksteady al lavoro su un gioco dedicato a Superman, ma le voci in merito sono state smentite più volte (mentre quelle su Suicide Squad no, un particolare di non poco conto).

Stando ai pochissimi dettagli emersi negli scorsi mesi, Suicide Squad dovrebbe essere un gioco servizio, quindi con microtransazioni e un supporto che si protrarrà nel tempo. Probabilmente sarà un action, ma questa è più una supposizione che una certezza. Se avrà la qualità dei Batman Arkham di Rocksteady sarà comunque un gioco da comprare... sempre che esista.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, visto che non c'è alcuna ufficialità.