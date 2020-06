Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, Aggiornamento in arrivo domani: orario e dettagli

Epic Games ha confermato che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 arriverà nella giornata di domani, mercoledì 17 giugno 2020. Ciò era abbastanza ovvio, considerando che il programma prevedeva ancora, per il momento, il Dispositivo e la nuova stagione a distanza di appena un paio di giorni. Ma abbiamo altri dettagli da confermare.

Tanto per cominciare l'orario dell'Aggiornamento: domani mattina alle ore 08:00 (orario italiano locale) i server di Epic Games andranno ufficialmente offline per manutenzione programmata. A seguire sarà possibile mettere in download l'update su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi Android; per iOS bisognerà attendere l'approvazione di Apple.

Da ultimo bisognerà attendere la fine della manutenzione, prima di tornare a giocare: il nostro parere è che saranno sufficienti due ore, dunque entro le 11:00 tutto dovrebbe tornare alla normalità, salvo complicazioni. I file da scaricare saranno più grandi del normale, hanno confermato gli sviluppatori.

Probabilmente il livello dell'acqua si alzerà visibilmente su Fortnite Capitolo 2, con il lancio della Stagione 3; sappiamo inoltre che arriveranno gli squali, e recenti teaser confermerebbero la presenza di Aquaman nel Pass Battaglia a pagamento. Ancora poche ore e sapremo tutta la verità: per il momento, nonostante l'ovvietà di numerosi dettagli, dovete prendere tutto ciò come indiscrezioni.

We think the Storm may be up to something...

Get ready for Chapter 2 - Season 3. Downtime begins at 2 AM ET (06:00 UTC)! pic.twitter.com/dyXBL18BaX