PS5, nuovo prezzo emerso online, questa volta più ragionevole dei precedenti

Sulle pagine di PS5 di Amazon Francia è apparso brevemente il prezzo delle due edizioni della console, decisamente più basso dei prezzi apparsi in precedenza su altre pagine. Stando a quanto emerso, PS5 standard, ossia l'edizione con disco ottico, dovrebbe costare 499,99€, mentre PS5 solo digitale dovrebbe costare 399€.

Si tratta di un prezzo più che ragionevole e decisamente più abbordabile dei 700€ paventati in precedenza da Amazon UK.

Difficile dire se i prezzi saranno solo questi o se ci saranno modelli dagli SSD più capienti di quelli standard che chiederanno di spendere qualcosa di più. Per scoprirlo non resta che attendere la voce di Sony, unica a poter ufficializzare il prezzo di PS5, fissandolo sulla pietra una volta per tutte.

Per adesso Jim Ryan ha parlato di una console che varrà il suo prezzo, senza però sbottonarsi su quale sia effettivamente questo valore.