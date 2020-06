PS5, prezzo alto? Sony incentra il discorso sul valore della console, rispetto al costo

PS5 è stata presentata tre giorni fa e finalmente sappiamo qualcosa della nuova console Sony, ma restano ancora diversi aspetti sconosciuti, in particolare per quanto riguarda il prezzo, il quale secondo alcune fonti potrebbe essere piuttosto alto e il fatto che la compagnia continui a girare intorno al discorso puntando tutto sul valore proposto non scioglie i dubbi a questo proposito.

Jim Ryan, il CEO di Sony, ha ribadito di recente, nel corso di un'intervista a BBC, di aver intenzione di puntare "sul valore rispetto al prezzo". È una posizione che era già emersa nei giorni scorsi, quando lo stesso Ryan aveva affermato che il prezzo sarà equilibrato, non necessariamente più basso della concorrenza, per quanto riguarda PS5.

"Il pensiero comune e la storia dimostrano come il nostro business sia uno dei più resistenti anche di fronte alla recessione", ha affermato Ryan, "Ma credo che questo non faccia che rafforzare la necessità di concentrare gli sforzi sul mantenere una giusta equazione e io voglio esaltare il valore del prodotto rispetto al prezzo".

Ovviamente, questo potrebbe rappresentare anche solo una prudenza extra da parte di Ryan, perché in un periodo economicamente difficile come questo e in piena recessione è ben difficile parlare di prezzo "basso" in generale, oltre al fatto che potrebbe essere controproducente per quanto riguarda l'immagine del prodotto.

"Dobbiamo essere particolarmente attenti ad assicurare che il valore della proposta in termini di console e giochi - la varietà, qualità e quantità di questi - la renda qualcosa a cui la community vuole aspirare". Dunque non ci sono ancora informazioni precise sul prezzo, ma questa insistenza sullo spostare il discorso sul valore del prodotto, oltre al fatto di aver deciso di proporre anche una versione solo digitale, che verosimilmente avrà un costo più basso, fa pensare al fatto che possa essere anche piuttosto alto.

Nel frattempo sono emerse allarmanti segnalazioni da parte di vari rivenditori che hanno posto i preorder di PS5 a prezzi veramente alti, anche se in questi casi si tratta probabilmente di semplici placeholder in attesa di informazioni ufficiali.