PS5: il prezzo sarà equilibrato, non necessariamente più basso, lancio confermato in autunno worldwide

PS5 avrà un prezzo equilibrato e in linea con il suo valore, questa è la dichiarazione ancora un po' vaga da parte di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive, il quale ha anche manifestato una grande sicurezza sul lancio in autunno della nuova console, sostenendo che potrà contare su una buona quantità di scorte nonostante i problemi legati al coronavirus.

"Cercheremo di mantenere un prezzo giusto in linea con il valore proposto", ha affermato Jim Ryan in un'intervista a CNET, manifestando una grande sicurezza sull'uscita di PS5 e sull'organizzazione avuta finora, anche se di fatto non sono state riferite ancora indicazioni specifiche né sul prezzo né sulla data. "Questo non significa che sarà un prezzo più basso", ha peraltro specificato Ryan in un'altra intervista emersa in questi minuti, su GamesIndustry.biz. "Il valore deriva da una combinazione di diverse cose, come la qualità dei giochi, la loro profondità e la loro quantità", ha spiegato il CEO. Questa piccola precisazione emersa nei minuti scorsi dall'altra intervista concessa da Ryan risulta molto importante, perché sembra quasi voler preparare il pubblico a non vedere necessariamente una PS5 con il prezzo più basso della concorrenza.

Entrambe le informazioni basilari potrebbero arrivare nella presentazione ufficiale di PS5, annunciata proprio in questi minuti per il 4 giugno 2020 alle ore 22:00, che oltre ai giochi potrebbe riferire anche questi fondamentali dettagli per quanto riguarda l'uscita della next gen Sony.

Ryan ha riferito che Sony ha avuto alcuni problemi, con le console precedenti, per quanto riguardava l'approvvigionamento di unità sul mercato ma, nonostante i problemi emersi proprio quest'anno a causa dell'epidemia da coronavirus, non vede particolari impedimenti alla diffusione di PS5 già al lancio. "Al momento, non vediamo nulla che ci porti a pensare di avere problemi con le quantità di console o con la data di uscita che vogliamo".

"Rimaniamo assolutamente in linea con le previsioni", ha assicurato il CEO di SIE, "lanceremo la console questa holiday season e avremo un lancio globale, non vediamo l'ora di arrivarci".