The Last of Us 2 anche su PS5, meglio di Marvel's Spider-Man come preordini, dice Jim Ryan

The Last of Us 2 funzionerà su PS5, ha confermato il CEO di Sony Interactive Entertainment, e sta andando bene sul mercato per quanto riguarda i preordini, tanto da aver già superato Marvel's Spider-Man sotto questo aspetto.

Jim Ryan ha affermato che The Last of Us 2 è già partito in maniera estremamente positiva per quanto riguarda i preordini, cosa che nonostante la dimensione e la fama del gioco non era scontata. Sebbene non ci siano mai stati dubbi sul successo del nuovo gioco Naughty Dog, i famoso leak che hanno scombussolato l'intero panorama videoludico avrebbero potuto costituire un danno per le vendite di The Last of Us 2, ma in base a quanto rilevato finora sembra che non sia questo il caso.

Il gioco ha infatti già superato Marvel's Spider-Man come quantità di preordini, cosa piuttosto impressionante se si pensa anche al richiamo veramente universale del personaggio in questione. Nonostante i leak e le polemiche varie, dunque, che in certi casi hanno assunto quasi un tono da racket mafioso, The Last of Us 2 sembra proprio destinato ad essere un grande successo anche in termini commerciali, a giudicare dalla partenza.

"Speriamo che questo sia il gioco destinato a definire questa generazione", ha affermato Ryan su The Last of Us 2. Il CEO di SIE ha peraltro confermato nel corso dell'intervista che il gioco funzionerà senza problemi su PS5, cosa che era alquanto scontata ma di cui fa sempre piacere ricevere conferma direttamente dal vertice di PlayStation.

In ogni caso, a quanto pare, la presentazione di PS5 fissata per il 4 giugno 2020 sarà incentrata sui "giochi che potremo giocare su PS5 dopo la sua uscita questo autunno", dunque probabilmente si tratterà di tutte novità in arrivo nei prossimi mesi.